Золото и хрусталь: диктатор открыл роскошный дворец во время кризиса 23 5.04.2019, 14:12

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Фото: svaboda.org

Сколько стоило здание белорусскому бюджету, по-прежнему неизвестно.

Новое здание Верховного суда Беларуси открыли 5 апреля в Минске. Ленточку перерезали Лукашенко, председатель Верховного суда Валентин Сукало и председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает «Радыё Свабода».

Фото и видео церемонии открытия пока не публикуются, негосударственные СМИ на церемонию не пустили.

Сколько стоило здание белорусскому бюджету, по-прежнему неизвестно. Из тендеров, которые размещены на сайте госзакупок, видно, что новый проект строят как за «бюджетные деньги», так и за «собственные средства». Но один только декор внутри стоит не менее 800 тысяч долларов, один фонтан перед судом - около 300 тысяч долларов, брусчатка возле суда - 390 тысяч.