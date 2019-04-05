Золото и хрусталь: диктатор открыл роскошный дворец во время кризиса

Золото и хрусталь: диктатор открыл роскошный дворец во время кризиса23
- 5.04.2019, 14:12
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Сколько стоило здание белорусскому бюджету, по-прежнему неизвестно.
Новое здание Верховного суда Беларуси открыли 5 апреля в Минске. Ленточку перерезали Лукашенко, председатель Верховного суда Валентин Сукало и председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает «Радыё Свабода».
Фото и видео церемонии открытия пока не публикуются, негосударственные СМИ на церемонию не пустили.
Сколько стоило здание белорусскому бюджету, по-прежнему неизвестно. Из тендеров, которые размещены на сайте госзакупок, видно, что новый проект строят как за «бюджетные деньги», так и за «собственные средства». Но один только декор внутри стоит не менее 800 тысяч долларов, один фонтан перед судом - около 300 тысяч долларов, брусчатка возле суда - 390 тысяч.