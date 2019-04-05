Павел Северинец: Вызов в Куропатах брошен Богу – и Господь свое дело сделает 4 5.04.2019, 14:37

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Фото: svaboda.org

Вахта в Куропатах продолжится.

Защитник Куропат, лидер Белорусской христианской демократии Павел Северинец рассказал сайту palitviazni.info о том, как его задерживали вчера в Куропатах, о сносе крестов и дальнейший план защитников мемориала.

"Если продолжать ломать кресты, то мы будем их защищать, - говорит политик. - Также в этом месте будем организовывать молитвы и надзор за тем, какие работы там ведутся".

Как известно, 4 апреля в Куропатах - месте массового захоронения расстрелянных в сталинские времена людей, местные власти начали вывозить кресты, которые общественность поставила за собственные деньги в память о жертвах расстрелов. При этом многие активисты и политики были задержаны.

"Меня задержали, когда я пытался выяснить, зачем вывозят кресты, - говорит Павел Северинец. - ОМОНовцы в штатском набросились на меня, затолкали в машину и отвезли в отделение милиции.

Наверное, таким образом хотели изолировать всех, кто мог помешать их сатанинской работе. На меня составили два протокола якобы за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции и бросили одного в камеру".

Павел Северинец отмечает, что слышал, как привозили и других задержанных защитников.

"Вместе с ними мы заводили скандирование "Жыве Беларусь!", и после этого милиция начала эвакуировать задержанных из других камер, - продолжает собеседник. - Куда их увезли - непонятно. Возможно, в СИЗО в Жодино, так как, возможно, боялись бунта.

Держали до самого вечера. Затем меня вызвал начальник райотдела, который сообщил, что 18 или 19 апреля меня будут судить, после чего отпустили".

О ситуации, которая сейчас сложилась в Куропатах Павел Северинец говорит так:

"Суды над защитниками Куропат назначены на 18 и 19 апреля, и в это же время будет выступать белорусский правитель с обращением «к парламенту и народу». Москва даёт кредит на 600 миллионов долларов. В результате ломают кресты в Куропатах. Поэтому разумным людям абсолютно понятно, что сейчас происходит. Белорусская власть, как была коммунистической, так ей и осталась. Но, поскольку вызов брошенный Богу, то Господь свое дело сделает".

Политик добавляет, что активисты продолжат стоять на страже в Куропатах.

"Если продолжат ломать кресты, то мы будем их защищать, - говорит Павел Северинец. - Также в этом месте будем организовывать молитвы и надзор за тем, какие работы там ведутся.

Кроме того, в самое ближайшее время будет озвучена позиция всех защитников Куропат. Мое мнение такое: это место надо защищать".

Напомним, что сегодня Павла Северинца снова задержали в Куропатах.