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Саудовская Аравия резко повышает цены на нефть для Европы

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  • 5.04.2019, 14:42
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Майские поставки саудовской нефти подорожают для всех клиентов, но для европейских - в особенности.

Саудовская Аравия продолжает повышать цены на свою нефть, одновременно резко сокращая экспорт, пишет finanz.ru.

В мае стоимость саудовских сортов «черного золота» вырастет для клиентов на всех рынках, а максимальный скачок придется пережить покупателям из Европы, следует из прайс-листа государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.

Для клиентов на северо-западе Европы стоимость сорта Arab Extra Light повышается на 1,5 доллара - сверхлегкая марка будет продаваться на 35 центов дороже Brent впервые за 5 лет. Arab Light подорожает на 1,1 доллара, а тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy - на 1,2 и 0,9 доллара соответственно.

Для средиземноморских стран цены Arab Extra Light и Arab Medium вырастут на доллар, а на Arab Light и Arab Heavy - на 1,1 и 1,2 доллара соответственно.

На ключевом для Saudi Aramco рынке - в Азии - цены также будут повышены пятый месяц подряд. Майские партии Arab Super Light будут стоить на 30 центов дороже, чем в апреле. Arab Extra Light подорожает на 25 центов, а остальные марки - на 20 центов.

Американским покупателям придется платить на 10 центов больше за Arab Light, и на 20 - за Arab Medium Arab Heavy. Сверхлегкая нефть Arab Extra Light, конкурирующая со сланцевыми сортами, напротив, подешевеет на 10 центов.

В попытке разогнать нефтяные цены Саудовская Аравия резко сокращает экспорт. Предварительный план по отгрузке на апрель составляет лишь 6,5 млн баррелей в день.

Это минимальный объем с 2015 года - он на 600 тысяч баррелей меньше, чем в марте и феврале, а почти на 2 млн баррелей ниже, чем в ноябре.

Перекрытие этих поставок может обернуться «шоком» для рынка, поскольку совпадает по времени с окончанием сезона ремонтных работ на НПЗ, после которого традиционного возрастает спрос, отмечают аналитики HFI Research.


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