Евгений Ройзман: Куропаты — это такой пограничный столб 4 5.04.2019, 14:51

2,778

Евгений Ройзман

Фото: Ekbrealty.ru

Все порядочные люди должны отреагировать на снос крестов режимом Лукашенко.

— Куропаты — это страшная совершенно история. Там пытались сказать, что всего 7 тысяч погибших, но до 250 некоторые исследователи доводят, причем независимые исследователи. Находки продолжаются, — рассуждает российский оппозиционный политик Евгений Ройзман на «Эхе Москвы». — Но там был один момент, который особо впечатлил всех. Там за одну ночь с 29 на 30 октября в преддверии 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции за одну ночь расстреляли 132 человека — всех крупнейших белорусских писателей и поэтов.

За одну ночь 132 человека, всю белорусскую интеллигенцию, кого собрали лучших, расстреляли за одну ночь. И это настолько поразило всех. И поэтому Куропаты — это такой пограничный столб. Это то, что не дает вернуться обратно в Советский Союз.

Лукашенко, когда в свое время пришел к власти, ему Куропаты очень не нравились. Он сделал несколько попыток как-то дискредитировать идею. Вбрасывали они такое, что это на самом деле немцы расстреливали. Но им тут же предъявили. Потому что трупы особо не обыскивали. Всех сбросили в яму. Там нашли квитанции на изъятые ценности в тюрьме НКВД. Тюрьма почему-то там называлась «Американка» у них. Там столько свидетельств.

Там пытались сказать, что это немцы расстреливали евреев. Доказали, что там евреев да, расстреливали, но расстреливали наши энкавэдэшники до 41-го года. И при Лукашенко эти попытки дискредитации самого этого мемориала делались несколько раз. И возможно, сейчас, когда намечаются какие-то пути интеграции, вот этот пограничный столб пытаются как-то убрать, принизить, забыть. Но это невозможно забыть. Там, действительно, об этом помнят.

…Я считаю, что это не Россия, а просто все порядочные людей должны отреагировать. Есть вещи, которые забывать нельзя.