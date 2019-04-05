В Кремле стосковались по кавказским войнам? Илья Мильштейн, «Грани»

5.04.2019, 14:59

1,980

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Процесс разваливания России идет полным ходом.

Со стороны посмотреть, то есть исходя из государственных интересов, - события в Ингушетии спровоцированы врагами России. Зачем нужно было, создавая опасный конфликт, перекраивать границы на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР? Почему Конституционный суд РФ признал это законным? Для чего, если между опозорившимися властями и народом после осенних протестных акций установился хрупкий мир, начальству понадобилось снова разжигать страсти? Имею в виду принятый Народным собранием в первом чтении две недели назад новый законопроект о референдуме, из которого выпал абзац о проведении плебисцита по вопросам, волнующим всю республику. Насчет изменения границ, к примеру. Для какой цели, наконец, властям в Магасе понадобилось запрещать очередной мирный митинг, а затем штрафовать и задерживать российских граждан?

Все-таки там Кавказ, места неблагонадежные. Совсем рядом, сильно задев ингушей, прошли две войны. В Кремле стосковались по кавказским войнам?

Между тем исходя из государственных интересов, то есть глядя со стороны и постигая замыслы руководства, нетрудно догадаться о том, что происходит в Ингушетии. Зачем перекраивались границы. Почему зорькинский суд не стал учитывать решение местного Конституционного суда. Для чего вводились поправки, сдетонировавшие на всю республику и спешно отозванные Юнус-Беком Евкуровым, когда уже было поздно. Вот для того и вводились, чтобы довести ингушей, проводивших поначалу свои акции с удивительным достоинством и практически без столкновений со стражами порядка, до белого каления. А потом прессовать их, проводя повальные обыски и арестовывая активистов - Багаудина Хаутиева, Адама Ажигова, Ваху Барахоева, Хаважа Дзаурова, Ибрагима Мужухоева и других.

Объединителем земель кавказских видит себя Рамзан Ахматович, национальный лидер Чечни. И если в прежние, досанкционные времена его аппетиты можно было умерять деньгами, которые известно кто посылал, то теперь, видимо, не обойтись без геополитического прикармливания. В лице Евкурова он едва ли нашел единомышленника, героя Приштины Кадырову пришлось долго уламывать и ломать, но когда в Москве согласились с доводами чеченского вождя, вождю ингушскому пришлось подчиниться. А дальше уже действовал механизм нелепой бюрократической процедуры, и нечего удивляться, что закон о новых границах был принят в режиме спецоперации и чуть ли не втайне от депутатов.

Ингуши просто пока слабее - и здесь ответ на вопрос о том, для чего люди, похожие на врагов России, спровоцировали этот конфликт. Заодно, можно предположить, в Кремле сводят давние счеты с народом, который во времена чеченских войн иногда не пропускал в Ичкерию российские войска и всегда давал приют беженцам. Да и в новейшие времена порой демонстрировал возмутительную нелояльность, скидывая чекиста Зязикова и настаивая на том, чтобы в республику на пост главы администрации вернулся Руслан Аушев - человек, которого лично Владимир Владимирович не желал видеть на этом посту.

Десантник Евкуров стал тогда компромиссной фигурой - после Зязикова, хуже которого ингуши не могли никого себе вообразить. Они были правы, и даже сегодня, когда Евкуров объявлен "предателем" и очень громко звучат призывы к его отставке, у него сохраняется шанс не потерять лицо окончательно. Только компромисс в эти трагические дни выглядит иначе.

Земли не вернешь, покуда в Москве сидит Путин, а тот, без которого нет Чечни, не щадит и дома земляков в Центарое, но десантнику стоило бы поупорней вступаться за ингушей. За тех, кого обыскивают, штрафуют, сажают. За полицейских, которые "вмешались" в драку понаехавших омоновцев с демонстрантами, оттаскивая гостей, и потому лишились работы. Не факт, что Евкуров должен как-то громогласно брать под защиту своих, но если завтра репрессии прекратятся и арестанты вернутся домой, то это несомненно зачтется Юнус-Беку Баматгиреевичу. Вынужденный метаться между Москвой, Грозным и Магасом и отдавать братьям-вайнахам земли ингушей, он играет роль незавидную, но хотя бы в отстаивании прав политзеков мог бы проявить твердость.

Исходя из государственных интересов, да. Из интересов своего народа и для того чтобы сберечь его в неравной схватке с теми, кто учиняет и Крым и Донбасс на том клочке земли, где чеченцы с ингушами издавна жили вместе, а если воевали, то против общего врага. Теперь их стравливают друг с другом, как бы разделяя, чтобы властвовать, но на деле разваливая Россию, и процесс идет полным ходом. Со стороны посмотреть, объективный процесс, но людей очень жалко.

Илья Мильштейн, «Грани»