Курт Волкер: Украинские выборы похожи на выборы во Франции и США 5.04.2019, 15:17

Курт Волкер

Американский дипломат назвал выборы в Украине действительно демократическими.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сравнил украинские выборы с выборами во Франции и США, назвав их действительно демократическими. По словам дипломата, исход второго тура выборов главы Украины неизвестен, пишет «Зеркало недели».

На вопрос в интервью для PBS о том, является ли шоумен Владимир Зеленский человеком, вокруг которого Украина может объединиться, Волкер ответил:

"Сейчас у нас есть выборы в Украине, аналогичные тем, которые мы видели во Франции или в случае с Brexit или даже в Соединенных Штатах. Это кандидат, который зарекомендовал себя против истеблишмента и действующего президента, который говорит, вы знаете, я много работал, у меня много достижений, у нас есть еще много дел. И сейчас украинская публика сталкивается с этим выбором. Им нужен тот, кто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу? Или им нужен тот, кто, возможно, разочаровал их в некоторых отношениях, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял Путину?".

Американский дипломат подчеркнул, что у украинцев есть выбор, и это хорошо тем, что это действительно демократично.