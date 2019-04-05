«Эхо Москвы»: Государственный вандализм в Куропатах 4 5.04.2019, 15:26

2,339

Дмитрий Болкунец

Фото: DELFI

Вандализм на месте массовых расстрелов подпадает под уголовный кодекс, но за такие дела другая кара.

Утром 4 апреля в урочище Куропаты под Минском белорусские власти снесли около 70 мемориальных крестов, установленных в память о жертвах сталинский репрессий, пишет Дмитрий Болкунец для «Эхо Москвы». По официальным данным в лесном массиве были расстреляны 30 тысяч человек. Независимые историки говорят о более чем 200 тысячах жертв. Некоторые сообщают, что там похоронены и жертвы Второй мировой. Впервые о расстрелах в Куропатах стало известно в 1988 году и то же время возник народный мемориал. Периодически активисты заменяют новыми состарившиеся кресты.

Чиновники назвали снесенные мемориальные кресты «незаконно установленными сооружениями». Ранее Лукашенко «поручил взяться за Куропаты – установить скромный памятник погибшим, что-то там сделать такое душевное, без великих затрат, чтобы увековечить это место… Приведем в порядок Куропаты… и чтобы демонстраций с этими крестами по периметру тоже не было. Ну зачем вы повыстраивали там эти белые кресты? Вам что, церковь разрешила это делать? Ну это же демонстрация. А я против такой демонстрации».

Памятник в сознании Лукашенко — это кусок железобетона, в которому носят цветы. На открытие подобного монумента австрийским жертвам нацизма в годы Второй мировой войны в мемориальном комплексе «Тростенец» по приглашению Лукашенко прилетал канцлер Австрии Себастьян Курц. Посольству Австрии стоит передать молодому канцлеру фотографии как по поручению его белорусского друга-диктатора тракторы убирают с могил кресты.

В советское время знаменитую на весь мир Гору Крестов в Литве не единожды пытались уничтожить. Пригоняли бульдозеры, деревянные кресты жгли, металлические сдавали на металлолом. Несмотря на запреты люди несли кресты и ночью, отчего их становилось только больше. Так продолжалось до 1988 года пока не изменилась политическая ситуация, а вместе с ней и статус горы, которая превратилась в храм под открытым небом.

Свои Куропаты есть в десятках городов по всему бывшему Союзу. Но лишь в современной Беларуси место массовых расстрелов является чем-то запретным. Попытка Лукашенко «приватизировать у оппозиции Куропаты», установив официальный памятник и убрав кресты, лишь раскалывает общество. Нынешняя бульдозерная акция Лукашенко неизбежно вызовет новую волну русофобии в Беларуси. В представлении части белорусского населения репрессии 30-х годов так или иначе связаны с деятельностью НКВД. Официальный Минск сознательно разжигает конфликт на трагическом эпизоде советской истории.

Хоть вандализм на месте массовых расстрелов подпадает под уголовный кодекс, но за такие дела другая кара. Ничто на земле не проходит бесследно. Что отправите в пространство, то и вернется. Грех на душу берете, Александр Григорьевич.