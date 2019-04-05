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Всемирный банк понизил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

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  • 5.04.2019, 15:27
Фото: Reuters

В организации назвали «скромными» среднесрочные перспективы российской экономики.

Всемирный банк в пятницу сообщил, что понизил прогноз экономического роста России на этот год до 1,4 процента, передает «Голос Америки».

В январе предполагалось, что российская экономика вырастет на 1,5 процента.

«Пониженный прогноз по росту ВВП в 2019 году отражает снижение цен на нефть. Среднесрочный прогноз остается скромным», – заявляют во Всемирном банке.

Реальный рост ВВП в прошлом году превысил ожидания, достигнув отметки 2,3 процента, однако, как отмечает организация, повышение было в значительной степени обусловлено «одноразовыми эффектами в сфере нежилищного строительства».


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