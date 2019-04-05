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Олег Трусов: Все, кто ломал кресты, погибли собачьей смертью

  • 5.04.2019, 15:36
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Олег Трусов
Фото: tut.by

Хрущев тоже приказывал снести все придорожные кресты, часовни, позакрывать все церкви; и где он?

Археолог, историк Олег Трусов прокомментировал «Белорусскому партизану» ситуацию в Куропатах:

- Конфликт вокруг Куропат развивается волнами, я называю это «весеннее обострение». Сейчас мы наблюдаем очередную волну.

Дело в том, что люди, которые покушаются на кресты, плохо кончат. Я вспоминаю, как ломали кресты на нашей церкви Александра Невского в Мстиславле: все, кто ломал кресты, погибли собачьей смертью – кто под машину попал, кто утопился, кто погиб другой насильственной смертью. Поэтому Божья кара для тех, кто ломает кресты, раньше или позже наступит, и будет жестокой.

Те, кто ломает кресты, не понимают, что подписывают себе исторический приговор. Я вспоминаю Хрущева, который приказал снести все придорожные кресты, все часовни, позакрывать все церкви; и где тот Хрущев, где коммунисты, которые все ломали?

Нападение на кресты говорит о том, что во власти начинают побеждать деструктивные силы, они эту власть и погубят.

- Все государственные структуры отрицают свое отношение и даже знание о том, что творится в Куропатах…

- Любой разумный человек понимает, что такое Божья кара, она приходит неизбежно, от нее невозможно спастись. Но кресты ломали конкретные люди; те, кто сидят за рулем трактора или бульдозера, не понимают, чем это закончится для него и его детей. А закончится очень плохо. Независимо от того, какой приказ получил; он мог послать нах... того, кто отдавал приказ, развернуться и уйти. Но поехал ломать – значит, Божья кара неизбежна.

- Есть ли выход из сегодняшней ситуации?

- Выход - обратиться к Богу. Напомнить всем, кто ломал кресты, как заканчивают свой путь другие. Поставить свечи, заказать молитвы - только к Богу. А Бог решит вопрос так, как мы можем даже и не догадываться. Надо заказывать в храмах молитвы за упокой куропатских жертв и за прощение тем, кто эти кресты ломал, ведь проклятие распространится и на детей, и на внуков, которые ни в чем не виноваты. Нужно идти только в храмы и массово обращаться к Богу.

Тем более, что я своими глазами видел в детстве, как ломали кресты и чем это закончилось для тех, кто ломал.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.


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