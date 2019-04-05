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Президент Эстонии поручила сформировать новое правительство

  • 5.04.2019, 15:40
Керсти Кальюлайд

Правительство Эстонии впервые может возглавить женщина.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу поручила лидеру либеральной Партии реформ Кае Каллас сформировать новое правительство, передает «Голос Америки».

На прошедших месяц назад выборах партия одержала победу с незначительным перевесом, что осложнило задачу формирования коалиции.

Если Каллас удастся справиться с этой задачей, 41-летняя юрист и бывший член Европарламента станет первой в истории Эстонии женщиной на посту премьер-министра. Однако ей предстоит жесткая конкуренция.

Лидер занявшей второе место Центристской партии Эстонии Юри Ратас, который в четверг оставил пост премьер-министра, отверг предложение Каллас о формировании коалиции.

Судя по всему, Ратасу удалось создать коалицию с Консервативной народной партией Эстонии и консервативной партией «Отечество» (Isamaa), что могло бы позволить ему удержаться у власти и помешать Каллас занять пост премьера.

Однако президент Керсти Кальюлайд, выражавшая беспокойство по поводу включения ультраправых в состав правительства, заявила в пятницу, что хочет дать Каллас шанс собрать свою коалицию большинства.


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