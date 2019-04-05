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Климкин: Украина не участвует в деятельности СНГ

  • 5.04.2019, 16:00
Павел Климкин
ФОТО: УНИАН

Страна решила завершить пересмотр всех соглашений с организацией.

Украина не принимает участия в деятельности Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге 5 апреля, сообщает «Гордон».

"Я не принимал участия в СНГ-шной тусовке, еще когда мы не вышли из СНГ. Сейчас мы официально уже вышли, ни в какой деятельности в рамках СНГ мы не участвуем. Единственное, что мы делаем, – завершаем пересмотр всех соглашений таким образом, чтобы "убить" все соглашения, которые нам не нужны, и оставить те, которые важны для украинцев в контексте пенсионного обеспечения, признания дипломов и другого", – сказал он.

Комментируя приглашение РФ Украины на заседание глав МИД СНГ, Климкин сказал: "Я считаю, что это – неудачная шутка. Но в России много неудачных шуток, пусть учатся шутить удачно".

12 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

"Исходя из того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, из отказа этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", – заявил он.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил 6 февраля, что Украина вышла из координационных органов СНГ.

Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко 12 февраля заявила, что Украина проводит инвентаризацию 236 договоров, заключенных в рамках СНГ.


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