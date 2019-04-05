Фотофакт: Белорусы поддержали старейший независимый профсоюз страны 1 5.04.2019, 16:08

В поддержку Независимого профсоюза горняков запустили флешмоб.

За один день — 31марта — из Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» было выведено около 200 работников вcпомогательных цехов, пишет «Салідарнасць».

Белорусский независимый профсоюз, в чью структуру входит НПГ, требует от властей прекратить уничтожение своей организации и призывает всех, в том числе и международные профсоюзные объединения, к солидарности со своими братьями и сестрами.