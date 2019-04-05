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«Избавь нас от лукавого»

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  • 5.04.2019, 16:21

Белорусов призывают выйти на молебен 7 апреля на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В сети появились образцы плакатов, которые напоминают белорусам о том, что в воскресенье, 7 апреля, в 12.00 на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора состоится акция-молебен.

Вчера власти снесли кресты по периметру Куропат. Активисты сообщают, что было снесено и вывезено из урочища около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги. После сноса крестов в Куропатах пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт призналась, что кресты сносили по его приказу.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти на молебен в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

«Я призываю людей прийти с иконами, крестами и свечами. Раз уже совершено такое преступление против нашей святыни, то мы должны попросить прощение у Бога, что допустили это. Стоит всем вместе помолиться за избавление от лукавого. Это строчка из молитвы «Отче наш», - заявил политик.


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