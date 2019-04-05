Коррозия вертикали власти 5.04.2019, 16:32

Абдельазиз Бутефлика

Фото: EPA

В Алжире протестующие после отставки президента требуют поменять всю систему.

Вечером 2 апреля алжирское телевидение распространило видео: 82-летний президент, одетый в длинную рубаху (гандуру) теплого песочного цвета, сидит в инвалидном кресле под своим давнишним портретом, смотрит в большую «открытку», а потом с трудом, словно эта открытка — гиря, передает ее главе Конституционного совета, пишет обозреватель «Новой газеты» Юрий Сафронов.

В открытке — текст отречения от президентского кресла. Так закончился двадцатилетний период авторитарного правления Абдельазиза Бутефлики.

Открытка хоть и оказалась тяжелой для неповинного за свое здоровье человека, но внешне она — точь-в-точь «поздравительный адрес», вроде тех, что вручают на юбилеях.

Можно считать, что президент поздравил со своим уходом 40-миллионный алжирский народ. «Это решение <…> должно способствовать успокоению сердец и умов моих соотечественников, чтобы позволить им сообща привести Алжир к лучшему будущему, к которому они законно стремятся», — написано в открытке.

«Сердца и умы» народные и правда несколько возрадовались. Люди тысячами высыпали на улицы города Алжира и под несмолкаемую какофонию автомобильных гудков гуляли до поздней ночи, горланя: «Свобода!», «Это наша страна!» И конечно — «Нет пятому сроку Бутефлики!» Только если раньше это звучало как агрессивное требование, то теперь — как радостное утвердительное восклицание.

«Бутефлика, иди туда, где тебе место: на свалку Истории», — держит плакат представитель «детей нашей родины», к которому на следующий день то ли Бутефлика, то ли еще кто-то от его имени обратится с «прощальным письмом».

«Я прошу у вас прощения за все оплошности, допущенные словом моим или жестом в ваш адрес»; и «так как всему есть конец, я прощаюсь с вами, даже если мне и нелегко выразить всю искренность моих чувств» — эти слова, наверное, призваны вызвать слезы милости хотя бы у некоторой части алжирского общества. Тем более что президент уходит «без страха за будущее страны», ради которой сделал столько всего полезного.

Но ведь на той же «свалке истории» уже хранятся действия режима Бутефлики. Режима, который, согласно меткому замечанию лидера одного из протестных движений, «смог демократизировать только коррупцию и непотизм».

Так что люди все-таки выдавили президента, не поддавшись на попытки манипуляций — вроде той, что была озвучена 10 марта, когда объявили, что Бутефлика, так и быть, не пойдет на пятый срок. Но пока, тут уж ничего не поделаешь, вынужден будет остаться на своем месте на неопределенное время — пока не будут «разработаны реформы» для создания «основ новой системы, с которой начнется процесс трансформации государства».

Конечно, президента «выдавили» руками генералов, но и это — технические детали.

Житель Парижа читает алжирскую газету с передовицей: «Бутефлика, конец!»

Фото: EPA

Генералы, во главе с начальником Генштаба, 79-летним Ахмедом Гайдом Салахом, действовали согласно хаотичному сценарию народа — и ради собственного благополучия в первую очередь.

Салах ведь в первые дни протестов угрожал манифестантам репрессиями, говорил, что «мятеж» организован «злонамеренными силами, которые завидуют стабильности и миру, что царят в стране». Насчет мира Салах прав — после «черного десятилетия», когда в Алжире шла гражданская война (1991–2002), наступила пора стабильности. При этом «новая власть» во главе с Бутефликой, которую на трон посадили генералы во главе с Салахом, обеспечивала эту стабильность авторитарными методами, убаюкивая общество вливаниями из нефтегазовой иглы.

До поры до времени, на фоне по-настоящему лихих девяностых, этой власти удавалось почти все. Но усталость от авторитарного образа жизни умножалась в народе и, совпав с усталостью мировых рынков от заоблачных цен на нефть, привела к коррозии властной вертикали.

Людей прорвало.

В конце марта генералы уже резонно опасались, что их тоже накроет волнами протеста, которые поднялись в середине февраля. Поднялись после того, как было объявлено, что немощного и надоевшего уже почти всем Бутефлику выдвигают на пятый президентский срок.

Так что всего за месяц с небольшим наступил момент, когда генералы — отодвинутые в последние годы на второй план усилиями «клана Бутефлики» (во главе Саидом, младшим братом президента), — поняли, что президентская рать теперь не так опасна, как толпа.

Офицеры сначала взяли и арестовали «слона» — главного алжирского олигарха Али Хаддада (чье имя протестная улица слишком уж часто выкрикивала в сочетании с существительным «вор»), а потом сдали и немощного «короля» Бутефлику.

Но игра протестующих с властью не закончилась.

На ближайшую пятницу, 5 апреля, двадцать с лишним неправительственных организаций и профсоюзов позвали людей снова выйти на улицы.

В призыве организаторов говорится о том, что настоящей победой будет только полное свержение «системы, унаследованной с 1962 года» (т.е. с момента независимости страны). Системы, в создании которой с самого начала участвовал Бутефлика. Системы, в которой главную роль всегда, так или иначе, присваивали себе военные. И сейчас они вновь, судя по развитию событий, должны будут обеспечить проведение новых президентских выборов в 90-дневный срок (такой срок записан в конституции).

И все-таки организаторы новой акции протеста желают смещения «всех представителей этого позорного режима» и «перехода к новой, демократической республике».

Для этого нужно «сохранять давление» на систему и выходить на улицы до «победного конца».