Свидетельница расстрелов в Куропатах: Люди кричали и не понимали, за что 9 5.04.2019, 16:41

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Тогда, в 1938 году, Ольга Боровская была 11-летней девочкой.

В 2018 году исполнилось 30 лет с момента открытия Куропат для Беларуси и всего мира. Это лесной массив за минским Зеленым Лугом, прямо на нынешней кольцевой дороге. Там в 1937-41 годах советские палачи расстреляли десятки тысяч невинных людей, охотясь на «врагов народа», передает «Белсат».

Звуки и крики слышали многие, сами расстрелы собственными глазами видели единицы, так как сталинские убийцы обнесли места массовых преступлений высоким забором. Одно из самых жутких – свидетельство жительницы деревни Цна-Иодково Ольги Тимофеевны Боровской. В 1938 году она была 11-летней девочкой. Знакомый мальчик предложил ей с подругами пойти в место, где очень много ягод. Под Куропатским забором был своеобразный лаз, куда дети и пролезли. Вдруг с другой стороны открылись ворота, и начали заезжать машины. Мальчик закричал: «Шухер! Девочки, убегаем!»

Маленькая Оля убежать не успела.

«Я зашилась, прислонилась к елке головой и только землю скубала со страха», – рассказывает Ольга Тимофеевна. – «Я бы еще так не испугалась, если бы эти люди не просились. Я еще не понимала, что их стрелять будут, я же не понимала», – вспоминает случайная свидетельница расстрелов.

11-летней девочкой она увидела то, что запомнила на всю жизнь – люди в форме поставили на колени к яме других людей. Палачи стали сзади, люди кричали «За что? За что нас, люди добрые? Деточки, прощайте!»

«И тут пух-пух-пух, как горох на сковороде… Падают, падают, падают…», – описывает расстрел Ольга Тимофеевна.

Она признается, что молчала до тех пор, пока археологи не нашли останки убитых в Куропатах.

Число жертв, расстрелянных и захороненных в Куропатах, оценивается по-разному. Первичное следствие 1988 года пришло к выводу, что в Куропатах расстреляли не менее 30 000 человек.

Зенон Позняк оценивал тогда это количество в 102 тысячи, более поздний анализ количества могил и среднего количества жертв в могиле позволил говорить о 220-250 тысяч убитых.

В любом случае, даже если остановиться на самой маленькой названной цифре в 30 000 – это целый город, как Новогрудок или Осиповичи. Если брать самую большую цифру – то в Куропатах лежит целый Бобруйск. Только в Минске таких мест массовых расстрелов НКВД было минимум 8. Сколько их по всей Беларуси – пока что не скажет никто, так как архивы преступлений закрыты.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.