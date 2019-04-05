закрыть
5 апреля 2019, пятница, 19:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Свидетельница расстрелов в Куропатах: Люди кричали и не понимали, за что

9
  • 5.04.2019, 16:41
  • 5,993

Тогда, в 1938 году, Ольга Боровская была 11-летней девочкой.

В 2018 году исполнилось 30 лет с момента открытия Куропат для Беларуси и всего мира. Это лесной массив за минским Зеленым Лугом, прямо на нынешней кольцевой дороге. Там в 1937-41 годах советские палачи расстреляли десятки тысяч невинных людей, охотясь на «врагов народа», передает «Белсат».

Звуки и крики слышали многие, сами расстрелы собственными глазами видели единицы, так как сталинские убийцы обнесли места массовых преступлений высоким забором. Одно из самых жутких – свидетельство жительницы деревни Цна-Иодково Ольги Тимофеевны Боровской. В 1938 году она была 11-летней девочкой. Знакомый мальчик предложил ей с подругами пойти в место, где очень много ягод. Под Куропатским забором был своеобразный лаз, куда дети и пролезли. Вдруг с другой стороны открылись ворота, и начали заезжать машины. Мальчик закричал: «Шухер! Девочки, убегаем!»

Маленькая Оля убежать не успела.

«Я зашилась, прислонилась к елке головой и только землю скубала со страха», – рассказывает Ольга Тимофеевна. – «Я бы еще так не испугалась, если бы эти люди не просились. Я еще не понимала, что их стрелять будут, я же не понимала», – вспоминает случайная свидетельница расстрелов.

11-летней девочкой она увидела то, что запомнила на всю жизнь – люди в форме поставили на колени к яме других людей. Палачи стали сзади, люди кричали «За что? За что нас, люди добрые? Деточки, прощайте!»

«И тут пух-пух-пух, как горох на сковороде… Падают, падают, падают…», – описывает расстрел Ольга Тимофеевна.

Она признается, что молчала до тех пор, пока археологи не нашли останки убитых в Куропатах.

Число жертв, расстрелянных и захороненных в Куропатах, оценивается по-разному. Первичное следствие 1988 года пришло к выводу, что в Куропатах расстреляли не менее 30 000 человек.

Зенон Позняк оценивал тогда это количество в 102 тысячи, более поздний анализ количества могил и среднего количества жертв в могиле позволил говорить о 220-250 тысяч убитых.

В любом случае, даже если остановиться на самой маленькой названной цифре в 30 000 – это целый город, как Новогрудок или Осиповичи. Если брать самую большую цифру – то в Куропатах лежит целый Бобруйск. Только в Минске таких мест массовых расстрелов НКВД было минимум 8. Сколько их по всей Беларуси – пока что не скажет никто, так как архивы преступлений закрыты.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.


популярное за неделю

Мнение

Бесы очень боятся знамения Креста Господня
Бесы очень боятся знамения Креста Господня Сергей Лепин
Скотный двор
Скотный двор Ирина Халип
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..»
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..» Уладзімер Някляеў
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты Роман Бессмертный