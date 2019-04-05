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Крупнейший европейский инвестор уйдет из российской валюты

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  • 5.04.2019, 16:46
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Пенсионный фонд Норвегии принял решение избавиться от госдолга развивающихся стран.

Российскому валютному и долговому рынку предстоит пережить потерю крупнейшего инвестора из Европы, пишет finanz.ru.

Пенсионный фонд Норвегии - самый богатый суверенный фонд мира с активами на 1 триллион долларов - намерен избавиться от вложений в облигации развивающихся стран.

Реформа портфеля фонда, который с 1998 года пополняется доходами от нефти и с тех пор накопил по 125 тысяч долларов на каждого норвежца, обсуждалась с 2017 года и, как сообщает Bloomberg, была окончательно утверждена министерством финансов страны.

Фонд планирует сократить позиции в облигациях стран EM, сохранив на балансе преимущественно бумаги, номинированные в резервных валютах - долларах США, евро, британских фунтах, японских иенах. Кроме того, фонд оставит нетронутыми вложения в канадский и австралийский долларе, южнокорейскую вону и шведскую крону.

Под распродажу попадут мексиканский песо, бразильский реал, южноафриканский ранд и еще 15 валют EM, в том числе российский рубль.

На начало 2019 года Пенсионный фонд Норвегии был вторым крупнейшим зарубежным держателем российских облигаций федерального займа - согласно отчету фонда, на его балансе находились ОФЗ на 1,3 млрд долларов.

Позицию больше - 2,526 млрд долларов - в российском госдолге, по данным Bloomberg, удерживает лишь американский хедж-фонд BlackRock.

На середину лета 2017 года Норвегия и вовсе была крупнейшим иностранным инвестором в долговые бумаги правительства РФ с позицией на 2,9 млрд долларов. За 1,5 года фонд сократил ее более чем вдвое. В прошлом году, согласно отчету, он сбросил ОФЗ на 1,018 млрд долларов и стал крупнейшим их продавцом среди нерезидентов, которые в сумме вывели с рынка 6,6 млрд долларов.

Смена курса самого богатого суверенного фонда планеты выглядит как «стратегическое решение», говорит Ульрих Лойчман, главный валютный стратег Commerzbank во Франкфурте: «Они меняет бенчмарк. Но это не является знаком, что их взгляд на развивающиеся рынки стал более медвежьим».


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