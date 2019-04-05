Приструнить Россию 1 5.04.2019, 17:01

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Фото: EPA

Как НАТО может изменить баланс сил в Черном море.

На днях в НАТО разразились громким заявлением: Альянс планирует усилить свое присутствие в акватории Черного моря. Всему виной агрессивное поведение на море Российской Федерации, которая продолжает удерживать в плену украинских моряков и активно превращает Крым в военную базу, наращивая численность своего флота. В США даже заявили о некоем комплексе мер, который, в теории, должен будет сдержать милитаристские амбиции РФ на море. Станет ли в таком случае Черное море безопасным пространством для Украины, разбирался "Апостроф".

Жесткие ограничения

О намерениях расширения присутствия НАТО в Черном море 1 апреля заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО обеспокоено агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", - отметил Столтенберг.

Позже посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что на саммите глав МИД стран-членов Альянса в Вашингтоне, который проходит 3-4 апреля, должен быть разработан и принят так называемый черноморский пакет мер, призванных обеспечить безопасность в регионе.

фото: Getty Images

"Речь идет о пакете, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", - пояснила посол США при НАТО.

В Москве, естественно, встретили планы США и Альянса негативно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что РФ, вообще-то, соблюдает все нормы и законы международного права, мол, известный же факт."Мы не понимаем, что имеется в виду", - резюмировал Песков.

На самом деле, действительно сложно понять, как Альянс собирается расширять свое присутствие в акватории Черного моря. Все дело в том, что режим прохода торговых и военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы (а только через них можно зайти в Черное море) регламентируется конвенцией Монтре от 1936 года, которая до сих пор является действующим международным документом. Согласно положениям этой конвенции, в мирное время государства, которые не являются прибрежными к Черному морю, могут завести туда корабли общим водоизмещением не более 30 тысяч тонн. То есть действуют строгие ограничения. "Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море, военные корабли не прибрежных держав не могут оставаться там более двадцати одного дня", - подчеркивается в тексте документа.

Водоизмещение одного только ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, равняется 11,4 тысяч тонн. При этом боевых кораблей российского флота в Черном море (без вспомогательных суден) насчитывается 55 штук.

"Черноморский флот РФ можно критиковать, что это в основном - старые корабли, медленно идет замена на новые, но, тем не менее, это флот, который производит дисбаланс сил в регионе, и противостоять ему не может ни один флот из стран, омываемых Черным морем. По сути, даже Турция не может быть противовесом России. И кроме Черноморского флота, у России есть и другие силы на морях, возможностями которых она может воспользоваться в случае обострения ситуации для наращивания группировки", - пояснил обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Очевидно, что при таком неравном раскладе сил и существенных ограничениях для кораблей государств, не прибрежных с Черным морем, ожидать, что Россия изменит свою политику в регионе, не приходится. Или шансы все же есть?

Силой на силу

По мнению экспертов, опрошенных "Апострофом", найти рычаги влияния на Россию возможно.

"НАТО имеет абсолютно все возможности, чтобы изменить политику России в регионе, - уверяет "Апостроф" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. – Реакции на акт агрессии России в Черном море против военных кораблей ВМС Украины, фактически еще не было, а на акт агрессии должна быть адекватная реакция мирового сообщества, начиная от ООН, заканчивая всеми цивилизованными странами".

Как же сбалансировать силы? Во-первых, теоретически возможно пересмотреть конвенцию Монтре с тем, чтобы добиться расширения контингента НАТО в бассейне Черного моря.

"Сейчас идет волна поднятия проблематики региона на самый высокий уровень, ведь Россия вносит дисбаланс еще и наличием крылатых ракет "Калибр", которые размещены как на малых ракетных кораблях Черноморского флота, так и на подводных лодках. Именно тех подводных лодках, которые могут подобраться к берегам Румынии и грозить не только Украине, но и Центральной Европе. Угроза достаточно серьезная, и в НАТО это понимают, - отмечает Коваленко. - Соответственно не исключено, что будет произведен пересмотр конвенции, либо введение директив без пересмотра документа, позволяющих в определенных условиях, при нарушении международных законов, применять силы и средства для создания баланса в Черном море".

Кстати, в конце марта предложения о пересмотре документа прозвучали именно от российской стороны. Правда там, конечно, хотят изменить документ в свою пользу, введя еще более жесткие ограничения для прохода военных кораблей нечерноморских стран, но главное - запустить сам процесс.

Но даже без изменения конвенции НАТО может действовать уже сейчас.

"Конвенция Монтре действительно ограничивает тоннаж и время пребывания в Черном море кораблей стран не Черноморского бассейна, но это не означает, что нельзя создать такой график, когда на ротационной основе корабли разных стран, прежде всего США и Великобритании, могли бы здесь находиться", - поясняет дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

Правда, такая ротация осуществляется и сейчас, но она не является системной.

"Конечно, Россия будет пытаться противодействовать, - говорит экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж. - Особенно в глобальном формате с тем, чтобы вообще не допустить пребывание кораблей стран НАТО в Черном море. Это конфронтационный сценарий, например, облеты истребителями и бомбардировщиками кораблей НАТО, приближение российских кораблей к кораблям США и нагнетание ситуации всеми способами. Это будет такая модель холодной войны в регионе, и длится она будет долго, пока не будет разработана новая модель договоренности по обеспечению безопасности Черного и Азовского морей".

"Во-вторых, можно усилить флоты Румынии и Болгарии, - добавляет Александр Хара. - С Турцией все несколько сложнее, учитывая иррациональное желание Эрдогана (президента Турции, - "Апостроф") купить у русских комплекс С-400. Соответственно, Анкара сейчас не будет готова к резким действиям. А вот усиление Украины, Грузии и Молдовы - это как раз то направление, которое точно надо разрабатывать и менять покосившийся баланс сил в Черном море, чтобы оно не было закупоренной русской территорией, ведь с 2014 года большую тревогу у НАТО вызывало Балтийское море, и все усилия Альянса и США были направлены на то, чтобы усилить своих союзников среди балтийских государств и Польшу. Но учитывая, что эти страны являются членами ЕС и НАТО, вероятность прямой агрессии против них намного меньше, чем против тех стран, которые находятся в серой зоне, в частности, Украины".

фото: ЕРА

Впрочем, Альянс может поступить и более радикально, сыграв с Россией по ее же правилам.

"Если Россия устанавливает право силы в этом регионе, НАТО может взять на себя ответственность и повлиять на силовые действия РФ. Для этого есть все возможности, даже в условиях действующей конвенции Монтре, - уверяет Самусь. - Будет достаточно, если возле Керченского пролива встанут на дежурство один или два фрегата стран - членов НАТО, которые просто будут наблюдать за ситуацией, возможно, при помощи разведывательных беспилотников мониторить все, что происходит в Керченском проливе. Таким образом, право силы будет действовать, но оно будет обоюдным. НАТО имеет право на проявление такой же силы, как Россия, и под этим балансом силы украинские корабли будут проходить через Керченский пролив столько, сколько им будет необходимо. Если же России что-то не понравится, и она будет дальше проявлять право силы, тогда НАТО должно действовать еще более жестко, и никакая конвенция Монтре уже не сможет повлиять на восстановление баланса сил. Россия почему-то возомнила, что она может взять под контроль полностью все Черное море".

Другое дело - захотят ли страны - члены НАТО ввязываться в морскую авантюру, отстаивая интересы своих партнеров, таких как Украина и Грузия. Очевидно, такой сценарий выглядит маловероятным, но с другой стороны, если в США подняли эту тему, то России есть чего опасаться.

Но выиграет ли от такой конфронтации глобальных игроков Украина?

"С одной стороны, Украина будет проигрывать, ведь глобальная конфронтация означает постоянную угрозу для страны. Но с другой стороны, появляется возможность создания международных групп мониторинга по контролю прохождения судов", - резюмировал Николай Маломуж.