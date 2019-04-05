закрыть
5 апреля 2019, пятница, 19:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Мариуш Блащак на встрече «Бухарестской девятки»: Совместные учения делают нас сильнее

  • 5.04.2019, 17:22
Мариуш Блащак
Фото: Adam Guz /East News

Министр национальной обороны Польши заявил, что восточный фланг НАТО будет укреплен.

Министры обороны Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, а также стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии, входящие в состав так называемой Бухарестской девятки, в ходе встречи в Польше обсудили укрепление восточного фланга НАТО, поддержку военных программ Европейского союза и более тесное сотрудничество в сфере безопасности, передает «Радио Польша».

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что все участники встречи согласились с тем, что все эти государства имеют общие военные цели.

«Мы уделяем особое внимание совместным учениям. Вооруженные силы Польши принимают участие в Расширенном передовом присутствии НАТО в Польше. Мы согласны с тем, что совместные маневры улучшают нашу оборонноспособность», - заявил глава Минобороны Польши.

Мариуш Блащак отметил также о том, что встреча министров обороны государств Бухарестской девятки происходит в 70-годовщину подписания Североатлантического договора.

«В этом году мы отмечаем 20-летие вступления в НАТО трех из девяти стран и 15-летие вступления других стран. Это является доказательством того, что мы сделали правильный выбор. Вместе мы сильнее, вместе мы можем защитить наши страны», - подчеркнул министр Блащак.

Глава Минобороны Польши провел двустороннюю встречу со своим латвийским коллегой. Министры подписали Договор о намерениях, касающийся сотрудничества в сфере военного образования.

Встреча в Польше стала вторым мероприятием в подобном формате. Впервые министры обороны стран Бухарестской девятки встретились год назад в Румынии.


популярное за неделю

Мнение

Бесы очень боятся знамения Креста Господня
Бесы очень боятся знамения Креста Господня Сергей Лепин
Скотный двор
Скотный двор Ирина Халип
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..»
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..» Уладзімер Някляеў
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты Роман Бессмертный