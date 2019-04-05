Мариуш Блащак на встрече «Бухарестской девятки»: Совместные учения делают нас сильнее 5.04.2019, 17:22

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Министр национальной обороны Польши заявил, что восточный фланг НАТО будет укреплен.

Министры обороны Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, а также стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии, входящие в состав так называемой Бухарестской девятки, в ходе встречи в Польше обсудили укрепление восточного фланга НАТО, поддержку военных программ Европейского союза и более тесное сотрудничество в сфере безопасности, передает «Радио Польша».

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что все участники встречи согласились с тем, что все эти государства имеют общие военные цели.

«Мы уделяем особое внимание совместным учениям. Вооруженные силы Польши принимают участие в Расширенном передовом присутствии НАТО в Польше. Мы согласны с тем, что совместные маневры улучшают нашу оборонноспособность», - заявил глава Минобороны Польши.

Мариуш Блащак отметил также о том, что встреча министров обороны государств Бухарестской девятки происходит в 70-годовщину подписания Североатлантического договора.

«В этом году мы отмечаем 20-летие вступления в НАТО трех из девяти стран и 15-летие вступления других стран. Это является доказательством того, что мы сделали правильный выбор. Вместе мы сильнее, вместе мы можем защитить наши страны», - подчеркнул министр Блащак.

Глава Минобороны Польши провел двустороннюю встречу со своим латвийским коллегой. Министры подписали Договор о намерениях, касающийся сотрудничества в сфере военного образования.

Встреча в Польше стала вторым мероприятием в подобном формате. Впервые министры обороны стран Бухарестской девятки встретились год назад в Румынии.