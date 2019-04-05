Пенсионерка из Борисова: Я потрясена, все время думаю о том, что происходит в Куропатах 6 5.04.2019, 17:55

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Фото: onliner.by

В урочище произошло кощунство в квадрате.

Ex-press.by спросил у жодинцев и борисовчан, что они думают о сносе крестов в Куропатах.

Наталья, 50 лет (Жодино):

— Мне страшно представить, что будет с этими людьми, их семьями и детьми. И с теми, кто отдавал приказ уничтожать, и с теми, кто сел за баранку тех машин и тракторов. Кощунство в квадрате — уничтожить кресты и раскопать, по сути, могилы. Это страшный грех.

Виктор, 30 лет (Жодино):

— Очень циничное «благоустройство», с замотанными номерами машин... Если речь идет о месте публичном, памятном, его благоустройство должно обсуждаться, люди должны иметь возможность высказывать свои мнения.

Борис, 43 года (Борисов):

— Интересно, за эту «работу» получили какие-то большие деньги эти рабочие? У них же есть семьи, мамы, дети! Они живут ведь в этих местах, они должны знать, что оно значит, и почему там стоят кресты? Это чем можно быть мотивированным, чтобы согласиться делать этот ужас?

Евгения, 63 года (Борисов)

— Я потрясена. Все время думаю о том, что происходит в Куропатах. Мне две недели назад сделали операцию, я только начала ходить по квартире, но, если бы могла, поехала бы туда. Я не очень верующий человек, можно сказать советский, но это кощунство потрясло меня.

Марина, 20 лет (Борисов):

— Я далека от веры, от церкви. Но, думаю, этот день — 4 апреля, теперь будет днем скорби для многих людей.

Валентина, 27 лет (Жодино):

— Я думаю, как теперь, после сноса крестов, вывернется Лукашенко, что скажет. Теперь надо особое умение — сохранить лицо, сотворив этот ужас. А еще думаю про этих мужиков, которые это сделали, — они пешки, но они сотворили грех в отношении самих себя, своих детей. Они сделали свою работу, а потом пришли вечером к своим семьям, рассказали, как день провели и спокойно легли спать? Мне представить страшно. Хотя ведь те, кто расстреливал в Куропатах, наверное, тоже спокойно потом жили? И именно их потомки, а не потомки погибших, продолжают творить мерзости на этой земле.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.