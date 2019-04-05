Максим Сушко: Буду пробиваться в НХЛ 5.04.2019, 18:12

Максим Сушко

Белорусский хоккеист рассказал о планах на свою карьеру за океаном.

Форвард "Оуэнд Саунд" белорус Максим Сушко выразил надежду, что пробьется в окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ-2019.

- Какие планы на будущее, разговаривали ли с менеджерами "Филадельфии"?

- Конечно, полечу в лагерь развития в конце июня. Потом в конце августа поеду в лагерь новичков, после в основной лагерь и буду пробиваться в НХЛ. Никаких других планов нет.

- То есть в противном случае вариант с КХЛ и "Динамо" даже не рассматривается?

- Честно говоря, пока даже не думал по поводу следующего сезона. Пока еще этот не закончился, думаю будет достаточно времени подумать летом. Пока все мысли только о сборной, хочется попасть в состав и вернуться в элиту, — передает слова Сушко belarushockey.com.