В какой европейской стране лучший общественный транспорт?
- 5.04.2019, 18:15
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У жителей ЕС спросили, довольны ли они общественным транспортом.
89% жителей Словении довольны транспортом в своем городе – и это самый высокий показатель в Евросоюзе, согласно ежегодному мониторингу EU Transport Scoreboard.
Следом за Словенией идут Эстония (86% довольны городским транспортом) и Австрия (85%). А меньше всего довольных городским транспортом нашлось в Италии (69%), на Мальте и в Болгарии (по 72%), cообщает "Европульс".
Степень удовлетворенности городским транспортом высчитывалась на основе опроса, участники которого оценивали, много ли в городах нерешенных транспортных проблем (от пробок до количества удобных маршрутов), видят ли они позитивные изменения и есть ли у них возможность отказаться от личного автомобиля.
В мониторинге Еврокомиссии EU Transport Scoreboard помимо удовлетворенности жителей городским транспортом оценивается качество дорог, количество потраченного в пробках времени и другие показатели работы транспорта в ЕС.