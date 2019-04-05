Власти обвиняют Дмитрия Полиенко сразу по трем статьям Уголовного кодекса 3 5.04.2019, 18:48

Дмитрия Полиенко

Фото: spring96.org

Активисту продолжает оставаться под стражей.

Дмитрию Полиенко, задержанному 20 марта по подозрению в совершения преступления по ч. 3 ст. 339 УК («Особо злостное хулиганство»), предъявлено обвинение. Об этом правозащитникам стало известно от подруги активиста Марины Косинеровой, пишет nn.by.

Активиста обвиняют по ст. 341 (осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или рисунками, порча имущества на общественном транспорте или в других общественных местах), части 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни; Умышленные действия, направленные на разжигание расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, и по части 3 ст. 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство).

Все дела объединены в одно, их ведет Заводской районный отдел Следственного комитета.

По словам представителя Следственного комитета Юли Гончаровой, меру пресечения Полиенко не меняли: он продолжает оставаться под стражей.

Дмитрия Полиенко задержали в своей квартире утром 20 марта якобы по подозрению в совершения преступления по ч. 3 ст. 339 УК ( «Особо злостное хулиганство»), а именно в том, что он якобы распылил перцовый баллончик в лицо мужчине в подъезде жилого дома, где активист ожидал знакомого.