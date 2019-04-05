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Гриценко: Команда Порошенко пыталась договориться о поддержке

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  • 5.04.2019, 18:50
Анатолий Гриценко

По словам лидера Гражданской позиции, команда действующего президента Украины обращалась к нему дважды.

Команда Петра Порошенко пыталась договориться с лидером Гражданской позиции Анатолием Гриценко о поддержке действующего президента. Об этом Гриценко рассказал в интервью Украинской правде.

"Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: пусть придет сюда, скажу ему все в глаза", - отметил Гриценко.

По его словам, он отказался поддерживать Порошенко.

"Я отказался, там не о чем говорить. Мы в последний раз общались глаза-в-глаза в октябре 2014 года. Я увидел, что это стена, просто стена. Дальше стучать нет никакого смысла. Это железобетонная стена, за которой власть используют ради собственного обогащения, а дальше фальшь. Когда в глаза врут - я не трачу на это время. Попытка была бесперспективная еще до того, как я вышел на пресс-конференцию после экзит-полов", - рассказал Гриценко.

Он уточнил, что в штабе Порошенко обращались к нему дважды - 31 марта и 1 апреля.


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