Белорусский хоккеист о возможной смене гражданства: У меня есть родина 5.04.2019, 19:08

Данил Карабань заявил, что с радостью играет за сборную Беларуси.

Форвард "Звезды" и сборной Беларуси Данила Карабань в интервью Сергею Малышко рассказал, что думает по поводу смены гражданства Павлом Карнауховым, с которым играл вместе в этом сезоне за фарм-клуб ЦСКА, cообщает "Прессбол".

- Проникся симпатией к армейцам? Следишь за ними?

- Слежу и переживаю. Сейчас в ЦСКА много ребят с двусторонними контрактами, пересекались с ними в “Звезде”. Как только мы вылетели из плей-офф, лидеров забрали наверх. Персонально поддерживаю Пашку Карнаухова. Ну и команду в целом. Уже должна она прийти к кубку. Верю, у них все получится.

- Сдружились с Карнауховым?

- Хорошо общались с его старшим братом Мишей. Да и с Пашей давно друг друга знаем. Когда я еще был в “Динамо-Шиннике”, он со мной и Мишей проходил предсезонку в Бобруйске. И сейчас его спускали в “Звезду” на некоторые матчи. Приятно играть вместе.

- Поднимали тему смены Павлом гражданства?

- Нет.

- Как относишься к его решению?

- Не хочу это обсуждать. Знаю, что у меня есть родина, я с радостью откликаюсь на вызовы в сборную и приезжаю играть за страну.