Тимошенко отказалась вести дебаты между Порошенко и Зеленским 2 5.04.2019, 19:32

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Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил, что будет искать другого модератора.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.

Об этом заявил советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире радио "Новое время", cообщает tsn.ua.

"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но случилось так, как случилось", - подчеркнул он.

По словам Разумкова, место модератора будет предложено "любому другому".

"Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", - пояснил он.