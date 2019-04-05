Гомельский студент спас пятикласснице жизнь 2 5.04.2019, 19:44

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Источник: gp.by

Cтудент героем себя не считает.

В Гомеле студент спас пятиклассницу, у которой внезапно случился приступ эпилепсии. Подробности сообщает «Правда Гомель».

Второкурсник факультета физики и информационных технологий ГГУ имени Ф. Скорины Андрей Садловский рассказывает, что в свою родную школу № 9 заглянул навестить друзей. Компания зашла в столовую, полную снующей детворы. Внезапно за спиной раздались испуганные крики: на полу в конвульсиях билась маленькая девочка. Тут же ребенка обступила толпа: кто-то звал на помощь, кто-то просил вызвать неотложку, а кто-то просто смотрел, застыв от страха и растерянности.

— На стрессовую ситуацию я среагировал мгновенно: время не терпело ни секунды, школьница начала задыхаться и потеряла сознание. Единственная мелькнувшая на тот момент мысль: нужно срочно спасать ребенка, — вспоминает студент.

О том, как оказать первую помощь человеку во время приступа эпилепсии, Андрей помнит со школьных уроков по основам безопасности — с 7-го по 11-й класс он учился в специализированном классе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Впервые теоретические знания пришлось применить на практике.

— Мы повернули голову девочки на бок, с усилием разжали челюсть и освободили дыхательные пути от запавшего языка. Когда школьница судорожно задышала, у нас вырвался вздох облегчения, словно камень с души свалился.

По словам Андрея, когда приехала скорая помощь, пострадавшей уже ничего не угрожало. В данный момент с ребенком все в порядке.

— Испугался ли я? Очень! — признается парень. — А вот героем себя не считаю, хотя и спас жизнь человека. На моем месте так поступил бы каждый.

Поступок студента не остался без внимания. Он получил Благодарность от Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Однако своей внезапной славы парень немного стесняется:

— Учителя физкультуры Александра Горбача поблагодарить нужно. Ведь мы действовали вместе, — говорит он.