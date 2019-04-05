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Многолетний напарник Лукашенко по хоккейной команде оказался вне игры

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  • 5.04.2019, 20:20
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Андрей Асташевич
Фото: Прессболл

У силовиков появились вопросы к Андрею Асташевичу.

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич давно не играет в хоккей в одной тройке с Лукашенко. На этой неделе, по официальной информации, он находится на больничном, поэтому не был на работе. Вместе с тем, по неофициальной информации, к нему возникли вопросы и со стороны правоохранительных органов, пишет tut.by.

«На прошлой неделе были вопросы. Но сейчас он вроде бы не задержан. Находится дома. Говорят, избрана более гуманная мера пресечения», — рассказали два информированных источника. Им неизвестна суть вопросов. Получить комментарий в пресс-службе КГБ не удалось.

Андрей Асташевич значился среди участников международной научно-практической конференции «II Европейские игры — 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов», которая проходит 4−5 апреля в Белорусском государственном университете физической культуры. Но там так и не появился.

Пресс-секретарь НОК Виктория Меннанова сказала журналистам, что Андрей Асташевич всю текущую неделю находится на больничном. Она опровергла информацию о том, что управленец выведен из состава исполкома НОК. Меннановой ничего не известно о возможных вопросах правоохранительных органов к Асташевичу.

Последний раз управленец НОК выступал за команду Лукашенко на январском Рождественском турнире.


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