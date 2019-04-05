Цены на нефть опровергают законы спроса и предложения 5.04.2019, 20:25

Базовые законы экономики сейчас не находят отражения в котировках основных бенчмарков нефтяного рынка.

Санкции США в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы и Ирана, а также сокращение добычи группой ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией создают дефицит тяжелой и средней нефти с относительно высоким содержанием серы. В то же время сланцевый бум США обеспечивает значительные объемы предложения более легкой и чистой низкосернистой нефти, пишет finanz.ru.

Было бы логично, если бы цены на дефицитную нефть с более высоким содержанием серы, индикативным сортом которой является Dubai, росли относительно котировок Brent, которая выступает бенчмарком для низкосернистых марок. Однако происходит ровно противоположное. Спред этих сортов показывает, что ближневосточная нефть торгуется на минимальном с декабря уровне к североморской марке.

Снижению Dubai относительно Brent способствовало расхождение в рентабельности переработки нефти в бензин и мазут, свидетельствуют результаты опроса четырех трейдеров и аналитиков, проведенного Блумберг.

Из сернистой нефти обычно производится больше мазута, который используется в качестве судового топлива и маржа по которому сейчас падает. Это происходит в преддверии вступления в силу со следующего года более жестких правил, требующих использования более экологически чистого топлива в судах, пересекающих океаны по всему миру.

В то же время маржа производства бензина выросла до более чем $7 в марте, тогда как в конце января была отрицательной на уровне минус $2 за баррель. Перегонка низкосернистой нефти, бенчмарком для которой является Brent, обычно дает больше автомобильного топлива, чем такие сорта, как Dubai. Это способствовало росту цены Brent относительно ближневосточной марки, говорится в обзоре консалтинговой компании FGE от 2 апреля.