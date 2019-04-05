Юниорка Анастасия Шкурдай побила национальный рекорд Герасимени на 100 метров баттерфляем 5.04.2019, 20:33

Анастасия Шкурдай

Спортсменка выполнила олимпийский норматив на Токио-2020.

16-летняя Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд Беларуси на дистанции 100 метров баттерфляем — 57,78, cообщает "Прессбол".

Эти секунды превышают норматив FINA категории "A" на взрослый чемпионат мира-2019 в Кванджу, а также олимпийский норматив на Игры-2020 в Токио.

Прежнее национальное достижение принадлежало Александре Герасимене и было установлено в 2012 году — 58,09.