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Юниорка Анастасия Шкурдай побила национальный рекорд Герасимени на 100 метров баттерфляем

  • 5.04.2019, 20:33
Анастасия Шкурдай

Спортсменка выполнила олимпийский норматив на Токио-2020.

16-летняя Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд Беларуси на дистанции 100 метров баттерфляем — 57,78, cообщает "Прессбол".

Эти секунды превышают норматив FINA категории "A" на взрослый чемпионат мира-2019 в Кванджу, а также олимпийский норматив на Игры-2020 в Токио.

Прежнее национальное достижение принадлежало Александре Герасимене и было установлено в 2012 году — 58,09.


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