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Ставленник Трампа стал новым главой Всемирного банка

  • 5.04.2019, 20:39

Дэвид Мэлпас стал единственным кандидатом на этот пост.

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас в пятницу избран новым президентом Всемирного банка (ВБ). Как сообщил источник, Мэлпас приступает к исполнению своих обязанностей с 9 апреля, cообщает (segodnya.uahttps://www.segodnya.ua/world/usa/stavlennik-trampa-stal-novym-glavoy-vsemirnogo-banka-1248740.html).

В ближайшие пять лет новый президент будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную – Международный банк реконструкции и развития. Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ, заявили ранее в организации.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы банка 6 февраля, после того как 1 февраля пост президента организации покинул Джим Ен Ким, заступивший в 2012 году и переизбранный в 2016 году.


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