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В Куропатах задержали активистку Ольгу Николайчик

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  • 5.04.2019, 20:45
  • 1,686
Ольга Миколайчик

Милиция забрала у защитницы урочища телефон.

В Куропатах задержали активистку Ольгу Николайчик. Об этом сообщил "Радыё Свабода" активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Леонид Кулаков.

По его словам, Николайчик успела позвонить ему и сказать, что ее задерживают в Куропатах, отбирают телефон. После этого связь с ней прервалась. Причин и других обстоятельств задержания Ольги Николайчик Леонид Кулаков не знает.


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