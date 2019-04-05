В Куропатах задержали активистку Ольгу Николайчик 4 5.04.2019, 20:45

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Ольга Миколайчик

Милиция забрала у защитницы урочища телефон.

В Куропатах задержали активистку Ольгу Николайчик. Об этом сообщил "Радыё Свабода" активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Леонид Кулаков.

По его словам, Николайчик успела позвонить ему и сказать, что ее задерживают в Куропатах, отбирают телефон. После этого связь с ней прервалась. Причин и других обстоятельств задержания Ольги Николайчик Леонид Кулаков не знает.