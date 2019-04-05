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«Белсат»: Кто и почему отдал приказ ломать кресты в Куропатах (Спецвыпуск)

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  • 5.04.2019, 20:55
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Фото: svaboda.org

Не дадим убить убитых.

Что происходит в Куропатах? Почему отдали приказ разрушать кресты? И какой план у защитников урочища? В спецвыпуске «Студии Белсат» вы узнаете ответы на эти вопросы.

Что произошло?

4 апреля во урочище Куропаты по приказу властей коммунальщики демонтировали 70 деревянных крестов, ранее установиленных активистами в знак памяти жертв сталинских расстрелов. Кресты вырвали из земли, поломали и погрузили на трактор с номером, обмотанным тряпкой. Официально это назвали «благоустройством» урочища.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.


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