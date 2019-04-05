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Мария Тарасенко добилась исключения из «тунеядской» базы

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  • 5.04.2019, 21:34
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Мария Тарасенко
Фото: facebook

Однако гомельчанка не собирается останавливаться на достигнутом.

«Гомельские ведомости» написали об исключении из базы "незанятых в экономике" женщины, под описание которой в точности подходит гомельчанка Мария Тарасенко, подававшая в суд на "тунеядскую" комиссию, пишет praca-by.info.

В пятницу, пятого апреля, на сайте газеты «Гомельские ведомости» появился материал о работе «тунеядской» комиссии. Автор статьи пишет:

«Одна из гомельчанок подала в суд, чтобы её признали занятой в экономике. Но её права и законные интересы нарушены не были. Иск признали необоснованным. Затем женщина, как и требовалось по законодательству, направила в комиссию Железнодорожного района документы, свидетельствующие о том, что она находится в трудной жизненной ситуации. Она получила освобождение от уплаты услуги по подогреву воды по тарифу, обеспечивающему полное возмещение окономически обоснованных затрат на её оказание».

Можно заключить, что эта женщина - член профсоюза РЭП Мария Тарасенко. Ведь она - единственная гомельчанка, которая подала в суд с требованием исключить ее из базы «не занятых». Вероятно, именно ее и освободила комиссия, сообщив об этом в статье "Гомельских ведомостей".

Документа с таким решением комиссии ни у Марии Тарасенко, ни у ее представителей из профсоюза РЭП пока нет. Однако правозащитники Леонид Судаленко и Андрей Стрижак прокомментировали новость.

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП в Гомельской области:

- В деле Мария Тарасенко мы начали стратегическую тяжбу, которая включает в себя как правовые, как информационные, так и иные действия, направленные на безусловную отмену тунеядского декрета. Выбранная нами стратегия срабатывает, Мария уже пятый человек, которого власть по нашим жалобам освобождает от так называемого налога на незанятость, скрытого в жировки по оплате услуг ЖКХ.

Мы на этом не останавливаемся и продолжаем начатую тяжбу, ведь осенью в потяжелевшие жировки добавятся отопление и главное газ! Представьте во что это может вылиться владельцу например, частного коттеджа, оказавшегося волею судьбы в списках не занятых в экономике! Ведь там все на газу, включая и отопление и горячую воду. Наш профсоюз поможет каждому, обращайтесь!

Андрей Стрижак, член Совета профсоюза РЭП, представитель Марии Тарасенко:

- Дело Тарасенко приковало к себе внимание общества, потому что Мария одна из немногих, кто пошел в суд для защиты своих прав. То, что комиссия приняла решение об освобождении Марии Тарасенко от оплаты горячей воды, говорит, что ее решение отстаивать свои права, в том числе и в судах, оказалась правильным. Главная задача профсоюза РЭП – защита своих членов всеми доступными правовыми способами, и в деле Марии Тарасенко мы используем все возможное. Более подробно комментировать решение комиссии можно будет после того, как удастся заполучить его полный текст. От этого зависят и наши дальнейшие действия в рамках дела.


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