В России три месяца жгли 72 тонны санкционной эстонской кильки 9 5.04.2019, 21:42

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Предыдущим рекордом этого завода были 20 тонн форели из Шотландии.

Россельхознадзору понадобилось 3 месяца для того, чтобы уничтожить 72 тонны санкционной кильки из Эстонии. Рыбу сожгли на территории завода под Псковом.

Об успешном уничтожении запрещенной продукции отчиталась пресс-служба Россельхознадзора, сообщает сensor.net со ссылкой на сайт ведомства.

"Движение груза было приостановлено в декабре 2018 года в МАПП Ивангород. ... В связи со значительным объемом выявленной запрещенной к ввозу продукции, процесс уничтожения путем сжигания был завершен 29 марта 2019 года на территории завода ООО "Ветсанэкология" Псковской области", – сказано в сообщении.

Рефрижераторы с рыбой были задержаны в декабре 2018 года на таможенном посту МАПП Ивангород в Ленинградской области из-за того, что на этикетках продукции в качестве страны-производителя была указана Эстония.

Предыдущим рекордом этого завода по уничтожению рыбы были 20 тонн форели из Шотландии. Ее тоже сожгли.