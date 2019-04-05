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Японский зонд Хаябуса-2 скинул бомбу на астероид Рюгу

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  • 5.04.2019, 21:48
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Зонд выстрелил в поверхность Рюгу двухкилограммовым медным снарядом.

Это должно было привести к образованию на поверхности астероида искусственного кратера, cообщает korrespondent.net.

Японский космический зонд Хаябуса-2 успешно произвел взрыв на поверхности астероида Рюгу. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в пятницу, 5 апреля.

Отмечается, что Хаябуса-2 для создания искусственного кратера на поверхности Рюгу направил к нему специальный блок с расстояния в 500 метров.

Приблизившись вплотную к астероиду, этот блок взорвался, выстрелив в поверхность Рюгу двухкилограммовым медным снарядом. Это должно было привести к образованию на поверхности астероида искусственного кратера округлой формы.

Сейчас специалисты JAXA проверяют, успешно ли сформировался ли на поверхности Рюгу искусственный кратер. Ученые рассчитывают, что им удастся найти породы, которые оставались в неприкосновенности со времен формирования Солнечной системы.

В мае зонд должен совершить посадку в это место, чтобы взять необходимые образцы.


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