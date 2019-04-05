Японский зонд Хаябуса-2 скинул бомбу на астероид Рюгу

Японский зонд Хаябуса-2 скинул бомбу на астероид Рюгу1
- 5.04.2019, 21:48
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Зонд выстрелил в поверхность Рюгу двухкилограммовым медным снарядом.
Это должно было привести к образованию на поверхности астероида искусственного кратера, cообщает korrespondent.net.
Японский космический зонд Хаябуса-2 успешно произвел взрыв на поверхности астероида Рюгу. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в пятницу, 5 апреля.
Отмечается, что Хаябуса-2 для создания искусственного кратера на поверхности Рюгу направил к нему специальный блок с расстояния в 500 метров.
Приблизившись вплотную к астероиду, этот блок взорвался, выстрелив в поверхность Рюгу двухкилограммовым медным снарядом. Это должно было привести к образованию на поверхности астероида искусственного кратера округлой формы.
Сейчас специалисты JAXA проверяют, успешно ли сформировался ли на поверхности Рюгу искусственный кратер. Ученые рассчитывают, что им удастся найти породы, которые оставались в неприкосновенности со времен формирования Солнечной системы.
В мае зонд должен совершить посадку в это место, чтобы взять необходимые образцы.