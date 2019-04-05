«Это наше общее дело - защищать Куропаты» 5.04.2019, 21:55

Фото: racyja.com

Активисты из города Береза выразили солидарность с защитниками Куропат.

Активисты раздавали листовки о Куропатах и доведили до горожан информацию о вандализме властей, сообщает "Радыё Рацыя".

"Поступок властей - это плевок не только на месте расстрелов невинных жертв, это плевок в души живых", - говорит член Белорусского социал-демократической партии (Грамада) - Татьяна Тарасевич:

- На него надавила Москва. Сейчас это давление очень чувствуется на нас.

Фото: racyja.com

- Это наше общее дело. Нужно защищать Куропаты. Уничтожат Куропаты и нас совсем уничтожить. Московские кэгэбисты и теперь боятся этой правды.

Почти никто не отказывался от листовок, абсолютное большинство осудило поступок власти по сносу крестов.

Фото: racyja.com

- Это ужас! Кому мешали эти кресты?

- В чем виноваты жертвы, что по ним даже кресты посносили? - Это огромный грех.

- Очередной вандализм политиков Лукашенко, уничтожение памяти.

Всему белорусскому обществу нужна публично осудить вандализм власти и потребовать вернуть кресты на место.

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.