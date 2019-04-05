«Это наше общее дело - защищать Куропаты»
- 5.04.2019, 21:55
Активисты из города Береза выразили солидарность с защитниками Куропат.
Активисты раздавали листовки о Куропатах и доведили до горожан информацию о вандализме властей, сообщает "Радыё Рацыя".
"Поступок властей - это плевок не только на месте расстрелов невинных жертв, это плевок в души живых", - говорит член Белорусского социал-демократической партии (Грамада) - Татьяна Тарасевич:
- На него надавила Москва. Сейчас это давление очень чувствуется на нас.
- Это наше общее дело. Нужно защищать Куропаты. Уничтожат Куропаты и нас совсем уничтожить. Московские кэгэбисты и теперь боятся этой правды.
Почти никто не отказывался от листовок, абсолютное большинство осудило поступок власти по сносу крестов.
- Это ужас! Кому мешали эти кресты?
- В чем виноваты жертвы, что по ним даже кресты посносили? - Это огромный грех.
- Очередной вандализм политиков Лукашенко, уничтожение памяти.
Всему белорусскому обществу нужна публично осудить вандализм власти и потребовать вернуть кресты на место.
Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.