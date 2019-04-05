закрыть
5 апреля 2019, пятница, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

СМИ сообщили о захвате армией Хафтара аэропорта в Триполи

  • 5.04.2019, 21:59
Фото: AJL

Генерал получил контроль над аэропортом в столице Ливии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара получила контроль над аэропортом Триполи. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники, пишет РБК.

Официальный представитель ливийских военных Ахмад аль-Месмари объявил о начале военной операции по наступлению на Триполи, уточняет телеканал. Он также призвал мирных жителей избегать районов, где идут боевые действия.

В заявлении ЛНА, которое цитирует Reuters, говорится, что под контроль сил Хафтара перешли также районы Каср-Бен-Гашир (30 км от столицы) и Сук аль-Хамис (24 км от Триполи). О том, что в окрестностях аэропорта Триполи идут бои, сообщает источник «РИА Новости», близкий к командованию фельдмаршала.


популярное за неделю

Мнение

Бесы очень боятся знамения Креста Господня
Бесы очень боятся знамения Креста Господня Сергей Лепин
Скотный двор
Скотный двор Ирина Халип
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..»
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..» Уладзімер Някляеў
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты Роман Бессмертный