СМИ сообщили о захвате армией Хафтара аэропорта в Триполи 5.04.2019, 21:59

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Генерал получил контроль над аэропортом в столице Ливии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара получила контроль над аэропортом Триполи. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники, пишет РБК.

Официальный представитель ливийских военных Ахмад аль-Месмари объявил о начале военной операции по наступлению на Триполи, уточняет телеканал. Он также призвал мирных жителей избегать районов, где идут боевые действия.

В заявлении ЛНА, которое цитирует Reuters, говорится, что под контроль сил Хафтара перешли также районы Каср-Бен-Гашир (30 км от столицы) и Сук аль-Хамис (24 км от Триполи). О том, что в окрестностях аэропорта Триполи идут бои, сообщает источник «РИА Новости», близкий к командованию фельдмаршала.