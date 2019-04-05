«Как же так получается, что салат стоит дороже красной икры?» 5.04.2019, 22:09

Минчанин рассказал о «честных» ценниках в столичных магазинах.

Читатель «Салідарнасці» удивился, когда на кассе в «Виталюре» ему пришлось выложить 5,57 рубля за 280 грамм, по сути, травы.

— Кассир меня успокоил. Цена на салат теперь 19,90 за кило, — написал в редакцию Виктор. — Все ингредиенты остались прежними. Цена на каждый из них практически осталась такой же или меньшей. Как же так получается, что 100 граммов салата теперь стоит дороже, чем красная икра? И как возможно, что цена выросла сразу на 5 рублей?

Отметим, что 95-граммовую баночку икры в Евроопте можно приобрести за 9,99 рублей.