Что могут изменить дебаты в Украине? 5.04.2019, 22:15

Владимир Фесенко

Третьем участником этих дебатов будет именно публика.

В странах с президентской системой как в США, и частично во Франции, роль дебатов очень важна. Там это традиция, и даже целая часть политической культуры. У нас же такой устойчивой традиции, к сожалению, нет.

Последние дебаты во втором туре прошли в Украине в 2004-м. В этом же году все попытки организовать дебаты между фаворитами первого тура, как правило, оказывались провальными. И я объясню почему.

Дебаты, конечно, важны. Но с точки зрения политтехнологий, выгодны лишь менее рейтинговым кандидатам. Существует даже стереотип: если более рейтинговый кандидат идет на дебаты с менее рейтинговым, то дарит ему часть своего рейтинга, работая в интересах аутсайдера.

По этой же причине у меня есть большие сомнения, что дебаты состоятся и сейчас. Да, они выгодны Петра Порошенко, поскольку считается, что он как хороший оратор, опытный политик и действующий президент – на голову выше Зеленского, у которого нет ни опыта, ни необходимых знаний.

Если вдруг дебаты все же состоятся, они действительно способны принести какую-то часть дополнительных голосов Порошенко. Но кардинально ход выборов дебаты не изменят.

Да, часть сторонников Владимира Зеленского, проголосовавших за него в первом туре, не на 100% его фанаты. Но голосуют за него, поскольку не доверяют нынешним политикам, в том числе Порошенко. А может, и особенно Порошенко. И фактор недоверия сразу же формирует у этих людей отношение к дебатам. Да, после них могут появиться сомнения в том, готов ли Зеленский к управлению страной. Но те, кто придет к подобному выводу, скорее всего, просто не пойдут на выборы.

Ну а у сторонников оппозиции, так или иначе, доминирует фактор непринятия Порошенко, критическое к нему отношение. Поэтому даже если он хорошо проявит себя на дебатах на фоне Зеленского, эти люди проведут такой результат через фильтр: всегда воспринимая действующего президента в негативном ключе. Он будет говорить правильные вещи, а у них осознанно или нет, будет срабатывать всем известное «не верю».

Дебаты могут повлиять на тех, кто колеблется. Тех, кто отдает предпочтение рассудочным мотивам, а не эмоциям. То есть они будут выбирать, абстрагируясь от каких-либо установок и негативного восприятия. Те, кто будут оценивать рассудительно, сделают выбор под влиянием дебатов. Но таких будет меньшинство.

Темы дебатов – тоже важный момент. Но я сделал бы ставку на стилистику. Порошенко постарается показать некомпетентность Зеленского: подлавливать его на незнании деталей, неопределенности и отсутствии подходов по решению тех или иных проблем. Короче говоря, делать так, чтобы оппонент сел в лужу. И потом это можно обыграть и всем показать со ссылкой на фактчекинг разных организаций. В этом вся задумка. Поэтому темы очевидно будут привычными, там, где слабое место Зеленского – Крым, Донбасс и так далее.

Зеленский, конечно, захочет использовать элементы шоу, негативные стереотипы о Порошенко, тему Гладковского-Свинарчуков, разные коррупционные скандалы, а также двойной статус президента – что он, мол, остался бизнесменом. И поэтому любые попытки выйти на тему Коломойского Зеленский попытается отбить тем, что Порошенко и сам олигарх, наживается на власти.

И стадион Зеленскому нужен для эмоционального фона: чтобы в ответ на те или иные реплики Порошенко был негативный гул. Хотя на самом деле обе команды приведут свои группы поддержки и в итоге их эмоциональная реакция все только собьет. Таким образом пропадет содержательная сторона, что от части нивелирует потенциальные преимущества Порошенко. Ведь третьем участником этих дебатов будет именно публика.

Владимир Фесенко, "Новое время"