Euronews: Битва за память 5.04.2019, 22:21

Фото: Wikipedia

Как белорусы борются за память о своих предках.

Десятки людей собрались у урочища Куропаты под Минском, где начался снос мемориала в память о массовых расстрелах 1930-40-х гг. Ранее здесь были повалены несколько крестов, которые отмечали места захоронений, милиция задержала несколько человек, которые пытались помешать работе тяжёлой техники, cообщает Euronews.

Фото: Wikipedia

В Министерстве лесного хозяйства сообщили о проведении плановых работ по благоустройству лесного фонда на территории Куропат.

Ряд оппозиционных организаций категорически осудил снос крестов и работы в урочище Куропаты.

Урочище Куропаты получило статус историко-культурной ценности первой категории в 1993 г. Здесь захоронены тысячи людей, которые, по подтверждённым данным, были расстреляны и тайно сброшены в ямы в годы сталинских репрессий. 70 деревянных крестов в Куропатах установили в прошлом году активисты оппозиционной организации «Молодой фронт».

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.