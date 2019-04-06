Помпео: США не допустят сохранения власти Мадуро в Венесуэле 6.04.2019, 8:05

Майк Помпео

Диктатор должен уйти.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что не допустит того, чтобы Россия помогла Николасу Мадуро сохранить власть в Венесуэле.

Об этом передает Fox News.

"Здесь речь идет о нашем соседстве. Здесь все будет совсем иначе. Президент Трамп дал понять, что мы имеем важный национальный интерес в том, чтобы венесуэльский народ получил демократию, которую он заслуживает", - заявил Помпео.

Он подчеркнул, чтоб благодаря поддержке США, Венесуэла вновь станет богатой страной.

Ранее сообщалось, что Помпео получил на рассмотрение список опций реагирования на попытки России поддержать режим Николаса Мадуро в Венесуэле.

24 марта в Венесуэлу прибыли новые российские самолеты с группой военных. По данным СМИ, российские военные прибыли в Каракас для участия в переговорах по военной подготовке и стратегии.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что "россияне должны убраться из Венесуэлы" и США рассмотрят все возможные варианты действий для того, чтобы заставить Россию уйти из этой латиноамериканской страны.