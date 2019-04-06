Работник банка пожаловался на сбор денег на субботник 6.04.2019, 8:08

Фото: tut.by

Каждый должен 5 рублей.

«Руководство требует в обязательном порядке скинуться наличными на субботник. Мне и моим коллегам хотелось бы узнать, насколько это законно и можно ли отказаться? Думаю всем в Беларуси будет интересен этот вопрос», — написал в редакцию tut.by бобруйчанин Сергей.

Работник Беларусбанка Сергей рассказывает, что узнал о сборе денег на субботник с утра в пятницу 5 апреля. По его словам, работникам дали ведомость со списком фамилий, нужно было сдать свою сумму и поставить галочку. «Нам сказали, что каждый должен наличными скинуться по пять рублей. Насколько я понял, отказаться никто не может», — объясняет мужчина.

В банке ответили, что сбор денег проходит исключительно на «добровольной основе». Во время городского субботника работники по собственному желанию могут убирать и благоустраивать прилегающую и закрепленную за организацией территорию, мемориальные комплексы и места боевой и воинской славы.

Позже в редакцию пришло второе сообщение от бобруйчанина. Там он написал, что вопрос со сбором денег решен.