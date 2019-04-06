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Названы лучшие города мира для гурманов

  • 6.04.2019, 8:32
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Лондон стал лучшим гастрономическим городом планеты.

Эксперты из журнала National Geographic составили рейтинг лучших гастрономических городов мира. Исследование проводилось совместно консультантом по вопросам развития экономики и туризма, компанией Resonance Consultancy.

Специалисты ориентировались на свои впечатления от городов, в которых они когда-то побывали, а также просматривали отзывы пользователей в Google, Facebook, Instagram и TripAdvisor.

Выяснилось, что лидером среди 200 изучаемых гастрономических городов стал Лондон. На второй и третьей строчках расположились Токио и Сеул.

В десятку также вошли Париж, Нью-Йорк, Рим, Бангкок, Сан-Пауло, Барселона и Дубай.


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