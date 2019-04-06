В Алжире тысячи людей вышли на уличные протесты 3 6.04.2019, 8:47

Фото: EPA

Люди требуют отставки топ-чиновников.

В столице Алжира 5 апреля проходили многотысячные акции протеста, несмотря на то, что президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе с должности после 20 лет правления, сообщило агентство Algérie Presse Service.

Демонстранты требуют "смены системы", "второй республики" и "судебных процессов против коррупционеров". Они добиваются отставки премьер-министра, глав верхней палаты парламента и Конституционного суда.

Агентство ЕРА опубликовало фотографии протестующих.

Протесты в столице Алжира и в регионах вспыхнули в марте после того, как 82-летний Бутефлика, который в 2013-м перенес инсульт, объявил о своем выдвижении на пятый срок. 11 марта, после шести недель массовых протестов, он заявил, что не пойдет на выборы в связи с состоянием здоровья.