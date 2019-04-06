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Азаренко вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

  • 6.04.2019, 8:56

Белорусская теннисистка обыграла россиянку.

В матче 1/4 финала на турнире ВТА в Монтеррее (призовой фонд — $ 226,750) белорусская теннисистка Виктория Азаренко (67 ВТА) обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (33 ВТА) — 6:0, 6:4, сообщает Прессбол.

Одиночный разряд. 1/4 финала 

Виктория Азаренко (67 ВТА, Беларусь, 5) — Анастасия Павлюченкова (33 ВТА, Россия, 3) — 6:0, 6:4 

В полуфинале Виктория сыграет с Ангеликой Кербер (5 ВТА). Матч состоится в ночь на 7 апреля третьим запуском на Центральном корте не ранее 02.00 по минскому времени.


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