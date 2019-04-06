Зеленский представит свою команду до дебатов 13 6.04.2019, 8:58

2,101

Владимир Зеленский

Команду кандидат в президенты Украины представит к концу второго тура.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский представит до дебатов свою команду, с которой будет работать в случае победы на выборах.

Об этом сообщил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

"Команду, Зеленский сказал, представит к концу второго тура, до выборов он представит людей на ключевые должности. Я думаю, что да (представит свою команду к дебатам, - ред.), Потому что 19 число - дебаты, это последний день, потом наступает "день тишины", - отметил Разумков, отвечая на вопрос ведущего о том, представит ли Зеленский свою команду перед дебатами.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".

Порошенко принял вызов Зеленского на дебаты на "Олимпийском".