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Зеленский представит свою команду до дебатов

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  • 6.04.2019, 8:58
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Владимир Зеленский

Команду кандидат в президенты Украины представит к концу второго тура.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский представит до дебатов свою команду, с которой будет работать в случае победы на выборах.

Об этом сообщил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

"Команду, Зеленский сказал, представит к концу второго тура, до выборов он представит людей на ключевые должности. Я думаю, что да (представит свою команду к дебатам, - ред.), Потому что 19 число - дебаты, это последний день, потом наступает "день тишины", - отметил Разумков, отвечая на вопрос ведущего о том, представит ли Зеленский свою команду перед дебатами.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". 

Порошенко принял вызов Зеленского на дебаты на "Олимпийском".


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