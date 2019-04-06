Профессор МГИМО: Россия – стареющая и вымирающая страна 23 6.04.2019, 9:26

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Что за страна, где работающий человек нищий?

Российский вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме, обнародовала данные о естественной убыли населения в России. Профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей объясняет, почему это происходит.

По словам Голиковой, в частности, последние восемь месяцев прослеживается тенденция заметной естественной убыли населения, пишет «Газета.Ру»: с начала года численность россиян сократилась на 91,9 тыс. человек, а с августа 2018 года — на 170,5 тыс. человек. Это население небольшого города.

Снижение численности населения происходит, невзирая на приток мигрантов и меры стимулирования рождаемости (материнский капитал и налоговые льготы многодетным). Профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей объяснил, почему это происходит в интервью «Московскому активисту»:

— Россия – стареющая и вымирающая страна. И это национальная катастрофа. Женщины не хотят и не могут рожать, у них нет денег, у них нет жилья. Как вы можете заводить детей, если негде жить? Как вы можете заводить второго ребенка, если вы одного-то с трудом содержите?

У нас 40% семей берут кредиты на покупку провизии. Людям нечего, извините, жрать. В прямом смысле слова. А то, что у нас продают в магазинах под видом еды, это откровенная дрянь. Даже если она стоит немалых денег.

Надо, чтобы люди могли со своей зарплаты жить, а не выживать. Это же позор! Что за страна, где работающий человек нищий?