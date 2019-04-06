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Без диет: назван назван эффективный способ быстро похудеть

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  • 6.04.2019, 9:29
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Для снижения и поддержания веса гораздо эффективнее выбирать активные нагрузки, а не диеты.

Американские ученые сравнили эффективность диет и упражнений при борьбе с лишним весом.

Исследователи сравнили количество потребляемых калорий у людей, которые смогли сбросить вес и поддерживать его на одном уровне, у людей с нормальным весом и избыточным, пишет newsyou.info со ссылкой на Science Daily.

Ученые пришли к выводу, что для снижения и поддержания веса гораздо эффективнее выбирать активные нагрузки, а не диеты. В первом случае человек будет потреблять почти столько же калорий, сколько при лишнем весе, однако и расходоваться они будут быстрее.

«В этом исследовании рассматривается вопрос о том, почему так много людей борются за снижение веса в течение длительного периода. Мы предоставляем доказательства того, что для снижения веса необходимо выбирать активные физические нагрузки, а не катастрофически ограничивать потребление калорий», — говорит один из ученых.


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