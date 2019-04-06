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«Там лежит моя прабабушка, расстрелянная НКВД…»

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  • Татьяна Артёменко, facebook.com
  • 6.04.2019, 9:34
  • 3,107
Фото с сайта nn,by

История повторяется.

В Куропатах сносят кресты. Там лежит моя прабабушка, расстрелянная НКВД.

История повторяется…

Те уроды в 30-х приехали на чёрных воронках, не представляясь, забрали беззащитную женщину, мать пятерых детей, вынесли приговор, не прислав даже уведомления семье, не дав попрощаться, разделив жизнь обычной крестьянской семьи на две части — до и после.

До сих пор государство не принесло извинений, не покаялось, более того усердно покрывает преступников и продолжает их традиции.

Министр МВД фотографируется в форме НКВД, бессовестные бизнесмены в наглую открывают там ресторан, власти это утверждают и всем им хорошо.

А как же моя прабабушка, лежащая там, в наспех вырытой яме, без всяких опознавательных знаков?

Ёе нет, ее жизнь забрали преступники НКВД, а нынешние стирают все следы.

Вам показалось, ничего не было, могилы нет, памяти нет, крестов нет, это не мы, это немцы, это….

Моя бабушка, всё детство проплакала, надеялась, что мама вернется. Потом поняла - мама не вернётся, только надеялась узнать где могила, за что…

Уже и бабушка умерла, а мы помним.

Хотя, что-то в нас сломалось. Увы…

На фото моя бабушка Соня, потерявшая мать в 12 лет.

Татьяна Артёменко, facebook.com


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