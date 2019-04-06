Участники встречи министров иностранных дел G-7 обсудят ситуацию в Ливии 6.04.2019, 9:56

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Вооруженное наступление на Триполи застало ООН врасплох.

Министры иностранных дел стран, входящих в состав «Большой семерки» (G-7), обсуждают угрозу возобновления гражданской войны в Ливии в ходе встречи, которая проходит в пятницу в городе Динар на западе Франции. Об этом сообщило «Голос Америки» со ссылкой на агентство Reuters.

Вооруженное наступление на Триполи, возглавляемое главнокомандующим Ливийской национальной армией, фельдмаршалом Халифой Хафтаром, застало врасплох ООН, которая поддерживает действующее правительство Ливии.

В пятницу в Триполи с официальным визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, прибывший в Ливию для подготовки к конференции по установлению мира в этой североафриканской стране.

Незадолго до начала саммита министров в Динаре, глава британского МИД Джереми Хант сказал, что власти стран G-7 внимательно следят за ситуацией в Ливии, и высказал обеспокоенность последними событиями.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан сегодня приветствовал в Динаре своих коллег из стран «Большой семерки», среди которых, впрочем, отсутствовал госсекретарь США Майк Помпео. Ле Дриан отметил, что Франция по-прежнему открыта к диалогу с Соединенными Штатами.

«Мы отлично работаем с американцами. Да, у нас есть разногласия по некоторым вопросам, но это не влияет на качество нашего диалога», – заметил дипломат.